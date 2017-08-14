«Даугавпилс» одерживает третью победу подряд в первой лиге чемпионата Латвии. На этот раз удалось разобраться с «РТУ/Сконто» - 2:0. Десятый гол в этом сезоне оформил Ричард Жалдовский. Закрепил победу на 67-й минуте Седрик Коудио – новичок из Кот-ди-Вуара.

«Было очень важно выиграть именно в этом матче, - прокомментировал исход встречи тренер «Даугавпилса» Виктор Мороз, - После двух побед с разгромным счётом команде надо было опуститься на землю, так как в следующих матчах не будет так легко. Удовлетворён результатом команды».



«Прейли» в этом туре уступили «Альберту» - 0:1.



«Даугавпилс» после 12 матчей находится на 5-м месте – 20 очков, следом «Резекне» - 18. «Прейли» замыкают турнирную таблицу – 4 (12 место).



Лидируют в чемпионате «Гробини» - 32, следом «Валмиера» - 30. Именно с клубом из Видземе предстоит сойтись «Даугавпилсу» на своём поле.