Субботним вечером на площади перед Центром искусств им. М.Ротко было по-настоящему празднично: звучала музыка, участники торжества, одетые в народные костюмы, кружили в танце, заряжая публику своей неиссякаемой энергией.

Даугавпилс впервые принимал танцевальные коллективы из разных краёв Латгалии. Название грандиозного концерта “Lielais rits Cietoksnī” можно перевести как «Большой перепляс (или вечное движение) в Крепости».



Латгальский праздник танца собрал около 900 участников коллективов среднего поколения и сеньоров из Даугавпилса и Даугавпилсского края, Балви, Екабпилса, Лудзы, Прейли, Резекне. На приглашение организаторов откликнулись и гости из Курземе – танцевальный ансамбль Центра культуры Кулдиги “Bandava”. Своим мастерством ансамбль радует зрителей на протяжении уже 37 лет. Коллектив с успехом выступал в Германии, Дании, Норвегии, России, Грузии и других странах. По признанию руководителя ансамбля Рамоны Ирбе, в Даугавпилссской крепости они давно не были, сейчас она заметно преобразилась и приобрела хорошую ауру.



Концерт стал своеобразной репетицией народных танцев из программы Māras zeme, которая включена в 26-й Праздник песни и 16-й Праздник танца. Вселатвийский праздник песни и танца пройдёт в 2018 году и будет приурочен к 100-летию государства.