Покупка "золотого" голоса в Даугавпилсской думе, убийство вице-мэра и незаконный передел бизнеса в городе - причастными к этому названы Аболтиня, Яунупс, Домбровскис, Стрике, пишет Diena.

Уже дольше года правоохранительные органы рассматривают заявление некоего неизвестного широкой общественности жителя Даугавпилса, предпринимателя Вячеслава Евстигнеева, поданное генпрокурору11 февраля 2016 года.



В нем предприниматель заявляет о политической коррупции в Латвии, к которой причастны высокопоставленные должностные лица государства и правоохранительных органов, приводя конкретные события, факты и имена причастных лиц. В центре этих событий - бывшая жена Евстигнеева Елена Панкевич, которой принадлежит унаследованное от отца медиапредприятие "Dautkom". С его помощью она получила в городе большое политическое и экономическое влияние и, по словам Евстигнеева, в сентябре 2009 года участвовала в политической коррупционной сделке.



Тогда депутату Даугавпилсской думы Григорию Немцову было уплачено 200 тыс. латов, чтобы на выборах мэра города он проголосовал за кандидата от Латгальской партии Яниса Лачплесиса.



Из-за невыполнения обещаний Лачплесис затем был смещен с должности, но благодаря стараниям Панкевич позднее получил место депутата Сейма от "Единства" и сейчас возглавляет Даугавпилсскую думу.



Но процесс пошел не так, как было задумано, среди участников сделки возникли разногласия, в разрешении которых затем незаконно участвовали и БПБК, и высокопоставленные политики.



По словам Вячеслава Евстигнеева, после того, как в БПБК стали вызывать фигурантов его повествования в качестве свидетелей, на двери его квартиры появились угрозы. Затем его избили неустановленные преступники.



А 16 апреля 2010 года случилось невиданное для Латвии происшествие: среди бела дня Немцов был застрелен в центре Даугавпилса. Это, по всей вероятности, заказное убийство до сих пор не раскрыто, подозреваемых по делу тоже нет, несмотря на то, что правоохранительные органы усиленно уточняли обстоятельства и даже создали фоторобот потенциального убийцы.



Источники газеты Diena указывают на то, что, скорее всего, убийство имеет тесную связь с покупкой "золотого голоса" Немцова. Они допускают, что в тогдашней чувствительной политической ситуации в городе, возможно, Немцов хотел изменить свое отношение к Лачплесису, либо запросил за его поддержку еще денег.



С учетом того, что в последующие годы Лачплесис в вопросе раздела Даугавпилсской ТЭЦ между экономически заинтересованными лицами стал действовать не по плану, в городской думе началась открытая война, в борьбе с которой Панкевич незаконно задействовала БПБК, использовав знакомство с Ютой Стрике, а также ряд политиков высшего звена в "Единстве", которые прежде состояли в партии "Яунайс лайкс".