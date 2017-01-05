5 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла первая в новом году программа "Игры престолов".
Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Лишение депутатского мандата депутата Даугавпилсской думы Владислава Бояруна.
2. Этические вопросы в политике отдельных партий.
3. Прерванная процедура закупки по строительству новой трамвайной линии.
4. Технология замыливания глаз путем некорректных сравнений.
5. Даугавпилсский аэропорт.
Программа "Игры престолов" от 5 января доступна в записи эфира.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Лишение депутатского мандата депутата Даугавпилсской думы Владислава Бояруна.
2. Этические вопросы в политике отдельных партий.
3. Прерванная процедура закупки по строительству новой трамвайной линии.
4. Технология замыливания глаз путем некорректных сравнений.
5. Даугавпилсский аэропорт.
Программа "Игры престолов" от 5 января доступна в записи эфира.