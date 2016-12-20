Нацобъединение предлагает передать треть от собственности Дома Единства Даугавпилсскому латышскому обществу. На собрании коалиции VL-TB/LNNK пожелали обсудить намерение передать часть собственности по адресу ул. Ригас 22а в Даугавпилсе Латышскому обществу нашего города.
По словам представителя VL-TB/LNNK Гайдиса Берзиньша, цель данного проекта - восстановление исторической справедливости. Латышскому обществу в Доме Единства принадлежали 10 800 кв.м. площади с 172 помещениями и частью земли.
Нацобъединение, "с целью уменьшения несправедливости, причиненной властью во время Советской оккупации Даугавпилсскому латышскому обществу", призвала совет коалиции поддержать законопроект, который предусматривает передачу недвижимости (части Дома Единства) Латышскому обществу, которому она принадлежала до Второй мировой войны.
Нацобъединение, "с целью уменьшения несправедливости, причиненной властью во время Советской оккупации Даугавпилсскому латышскому обществу", призвала совет коалиции поддержать законопроект, который предусматривает передачу недвижимости (части Дома Единства) Латышскому обществу, которому она принадлежала до Второй мировой войны.
Или центрами русской культуры является "Губернатор" и другие распивочные
Или центрами русской культуры является "Губернатор" и другие распивочные
1. Дом Калистратова до сих пор продающийся на сайте недвижимости. Бардак развели такой, что хозяева Американские их турнули.
2. Дом у 10 школы посидели, раскурочили , сбежали. Староверы выгнали за плохое поведение.
3. Теперь дом-сказка "Баба Яга" на ул. Варшавской, не понятно почему с гербами Латвии у входа и с выдуманой легондой, что в том доме жил автор "Город Эн"
4. На ул. 18 ноября тоже домик прихватили, в подвале пирожки пекут.
5. И в добавок на школьном стадионе будут гостинночный русский комплекс с отелем и рестораном строить.
ГОСПОДА РУССКОГО ОБЩЕСТВА, А НЕ МНОГО ЛИ ВАМ?
1. Дом Калистратова до сих пор продающийся на сайте недвижимости. Бардак развели такой, что хозяева Американские их турнули.
2. Дом у 10 школы посидели, раскурочили , сбежали. Староверы выгнали за плохое поведение.
3. Теперь дом-сказка "Баба Яга" на ул. Варшавской, не понятно почему с гербами Латвии у входа и с выдуманой легондой, что в том доме жил автор "Город Эн"
4. На ул. 18 ноября тоже домик прихватили, в подвале пирожки пекут.
5. И в добавок на школьном стадионе будут гостинночный русский комплекс с отелем и рестораном строить.
ГОСПОДА РУССКОГО ОБЩЕСТВА, А НЕ МНОГО ЛИ ВАМ?
1. Дом Калистратова до сих пор продающийся на сайте недвижимости. Бардак развели такой, что хозяева Американские их турнули.
2. Дом у 10 школы посидели, раскурочили , сбежали. Староверы выгнали за плохое поведение.
3. Теперь дом-сказка "Баба Яга" на ул. Варшавской, не понятно почему с гербами Латвии у входа и с выдуманой легондой, что в том доме жил автор "Город Эн"
4. На ул. 18 ноября тоже домик прихватили, в подвале пирожки пекут.
5. И в добавок на школьном стадионе будут гостинночный русский комплекс с отелем и рестораном строить.
ГОСПОДА РУССКОГО ОБЩЕСТВА, А НЕ МНОГО ЛИ ВАМ?