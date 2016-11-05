Даугавпилсский Арт-центр им.Марка Ротко уже второй раз предлагает выставку исторических костюмов из коллекции Александра Васильева. Эта выставка является уникальным высокохудожественным проектом. Впервые в Восточной Латвии можно увидеть аутентичные наряды эпохи королевы Виктории (1837-1901), которые ярко демонстрируют культурную среду и модные тенденции того времени.

В экспозиции представлено около 60 платьев и большое количество аксессуаров, характерных для многих стран Европы: Англии, Франции, Италии, Германии и Австро-Венгрии. На выставке экспонируется одежда разных стилей: от романтизма до югендстиля, а также аксессуары, в том числе веера, зонтики, головные уборы, украшения, сумочки, камзолы, корсеты, лорнеты и многие другие модные предметы, которые больше не используются в повседневной жизни и преданы полному забвению.



Посетители могут восхититься такой редкостью как подвязки для чулок, бальные книжечки, гребни, сумочки и портсигары. Также на выставке представлены костюмы от-кутюр, созданные в знаменитых Домах моды – Parisian Worth (основан в 1857 году), Doucet и Paquin.



Особый интерес вызывают вечерние платья и тафтяные кринолины 1850-1860 годов, бальные наряды со шлейфом, а также верхняя одежда для неторопливых прогулок.



В последнее десятилетие 19 века Европу охватило победное шествие Art Nouveau (Арт-нуво), влияние на которое, в известной степени, оказало искусство Японии. Яркие и роскошные ткани, окрашенные анилиновыми красителями, заменили пастельные и прозрачно-светлые оттенки. Модную одежду украшали цветочные мотивы. Особенно популярны были ирисы, маки и гортензии. В период с 1890 по 1900 год эта модная тенденция отразилась и в других видах декоративно-прикладного искусства, что можно наблюдать в таких модных аксессуарах как веера, вышивки и украшения.



Выставку дополняют фотографии большого размера, а также картины, выполненные маслом и акварелью: в основном это портреты, созданные во второй половине 19 века, которые Александр Васильев отобрал для выставки из своей богатой коллекции периода 1850-1900 годов. Являясь только фоном экспозиции, они как бы воссоздают особую атмосферу жизни и моды того времени.



Уникальная коллекция предметов моды Александра Васильева насчитывает более 50 тысяч экспонатов и охватывает период с 18-го века до современности. Она собиралась на протяжении 30 лет и постоянно пополняется, благодаря подаренным вещам и приобретениям на аукционах и в антикварных магазинах. Коллекция постоянно хранится в Париже, но за это время она демонстрировалась во многих странах мира. Прежде чем показать эту выставку в Даугавпилсе, подобные выставки прошли в Риге, Вильнюсе, Париже, Лондоне, Таллине, Брюсселе, Стамбуле, Москве, Сиднее, Гонконге, Токио и Сантьяго. Они всегда организовывались в музеях моды и декоративного искусства, а также в музеях художественных институтов.