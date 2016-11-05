1 ноября в Латвии состоялась премьера художественного фильма латвийского режиссера Виестура Кайриша "Хроника Мелании". Картина рассказывает о ссылке Мелании и ее семьи в Сибирь и жизни там.

Историческая картина воссоздает реалии одной из самых драматичных для Латвии эпох - масштабной массовой депортации 1941 года. Фильм создан по мотивам автобиографии журналистки, писательницы, культурного историка и юриста Мелании Ванаги "На берегу Вельупе".



До этого в Латвии не снималось художественных фильмов о ссылке и жизни в Сибири.



Роль Мелании исполнила швейцарская актриса Сабина Тимотео. Также участвовали латвийские актрисы Гуна Зариня, Майя Довейка, Байба Брока, Астрида Кайриша и Лилита Озолиня. Ивар Краст сыграл мужа Мелании, а роль сына исполнил Эдвин Мекш, мальчик из Лудзы.



Снимали фильм в пос. Пасиене в Латгалии, который находится недалеко от латвийско-российской границы.