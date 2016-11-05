29 и 30 октября в Риге прошел престижный международный семинар известного в Европе и мире мастера каратэ - сэнсэя Садасшиге Като 9 дан.

Семинар собрал около 300 учеников и мастеров-черных поясов по каратэ из Латвии,Литвы,Эстонии,России,Швеции,Шотландии,Болгарии,Англии,Ирландии.



Даугавпилс на семинаре представляла команда SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько),- Армандс Гросбергс, Алиса Иванько, Николай Романцевич,Сергей Кудлис, и тренер - Сергей Иванько.



Две тренировки в первой половине дня и две тренировки во второй половине - это серьезная нагрузка для спортсменов. Всего за два дня было 8 тренировок, на которых необходимо было показать хорошую технику ударов, выносливость.



На семинаре мастер Садасшиге Като показывал и обучал технике ударов руками,ногами,сложные передвижения при атаке и обороне и многие другие элементы каратэ. Полученные знания очень пригодятся ученикам Sochin на соревнованиях,а также в будущем - при сдаче экзамена на черный пояс.