29 апреля наши девушки борцы принимали участие на двух соревнованиях в Тарту и в Каунасе.

В г.Тарту 1 место в весовой категории до 40кг заняла Виктория Краста, серебрянные места заняли Руслана Белоусова (36кг) и Амина Мамедова (32кг). Четвёртое место заняла Габриэла Курме (58кг). В общем зачёте наша ДЮСШ команда заняла 1-ое командное место.