29 апреля наши девушки борцы принимали участие на двух соревнованиях в Тарту и в Каунасе.
В г.Тарту 1 место в весовой категории до 40кг заняла Виктория Краста, серебрянные места заняли Руслана Белоусова (36кг) и Амина Мамедова (32кг). Четвёртое место заняла Габриэла Курме (58кг). В общем зачёте наша ДЮСШ команда заняла 1-ое командное место.
В г. Каунасе 1 места заняли Екатерина Ермалёнок (43кг), Сандра Фёдорова (52кг) и Рамина мамедова (60кг). Бронзовые места заняли София Головина (60кг) и Лолита Оболевича (70кг).
Екатерина Ермалёнок и Рамина Мамедова примут участие на чемпионате Европы по кадетам 24-30 июля в Боснии и Герцеговине (г. Сараево).
Девушек тренируют Любовь Копылова и Ирина Петрова.
Екатерина Ермалёнок и Рамина Мамедова примут участие на чемпионате Европы по кадетам 24-30 июля в Боснии и Герцеговине (г. Сараево).
Девушек тренируют Любовь Копылова и Ирина Петрова.