5 января в эфире радиостанции Alise Plus прошла первая в новом году программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.



В программе обсуждались следующие темы:



1. Лишение депутатского мандата депутата Даугавпилсской думы Владислава Бояруна.

2. Этические вопросы в политике отдельных партий.

3. Прерванная процедура закупки по строительству новой трамвайной линии.

4. Технология замыливания глаз путем некорректных сравнений.

5. Даугавпилсский аэропорт.



Программа "Игры престолов" от 5 января доступна в записи эфира.