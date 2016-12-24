24 декабря на территории Костела св. Петра в 18.30 состоится открытие "Вифлеема". Он будет доступен к осмотру до 2 февраля.

В городе состоятся различные мероприятия для детей. 24 декабря в 12.00 в Даугавпилсском Дворце культуры посетителей ждет постановка "Новогодние чудеса в Королевстве мыльных пузырей".



26 декабря в 12.00 во Дворце культуры на Химии состоится представление "Миньоны в ледниковом периоде".



26 декабря в 16.00 на показательные выступления в Даугавпилсском ледовом дворце приглашают воспитанники Детско-юношеской спортивной школы.

Позднее, в 17.00 на Площади Виенибас Даугавпилчан и гостей города приглашают выложить из свечей большое сердце, участвуя в акции "Зажжем сердце города".



27 декабря в 17.00 в Центре польской культуры состоится праздничный концерт, посвященный светлому празднику Рождества, а в Доме Единства в 18.00 выступит группа "Framest" .