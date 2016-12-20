Нацобъединение предлагает передать треть от собственности Дома Единства Даугавпилсскому латышскому обществу. На собрании коалиции VL-TB/LNNK пожелали обсудить намерение передать часть собственности по адресу ул. Ригас 22а в Даугавпилсе Латышскому обществу нашего города.

По словам представителя VL-TB/LNNK Гайдиса Берзиньша, цель данного проекта - восстановление исторической справедливости. Латышскому обществу в Доме Единства принадлежали 10 800 кв.м. площади с 172 помещениями и частью земли.



Нацобъединение, "с целью уменьшения несправедливости, причиненной властью во время Советской оккупации Даугавпилсскому латышскому обществу", призвала совет коалиции поддержать законопроект, который предусматривает передачу недвижимости (части Дома Единства) Латышскому обществу, которому она принадлежала до Второй мировой войны.