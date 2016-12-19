Чтобы попасть в Россию, жителям Латвии необходимо оформить визу, что требует денег и времени. Однако с 2013 года жители приграничной с Россией зоны могут получить разрешение на въезд по упрощенной процедуре, если в РФ у них живут родственники, имеется недвижимое имущество или захоронены члены семьи. Как сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3, в Латгалии есть еще один способ получить "быструю" визу — обратиться к местному священнику Алексею Виноградову.

Как стало известно Nekā personīga, Виноградов охотно помогает жителям, за определенные пожертвования Церкви выдавая справку о том, что они хотят посетить находящиеся возле границы с Латвией храмы и и богослужения. Например, в Карсаве почти половина поданных за год заявок на визу шли с пометкой "посещение религиозных мероприятий".



Как пояснила передаче мэр думы Карсавского края Инара Силицка, самоуправление действует в рамках своей компетенции. "Смотрим, задекларировано ли здесь подавшее заявку лицо — нужно, чтобы срок составлял не менее трех лет. А также проверяем, имеется ли у него этот оправдывающий ускоренное получение визы документ — все согласно законодательству", — рассказала она. По словам мэра, если Церковь выдала официальный документ, у местных властей нет оснований его оспаривать.



Тревогу Nekā personīga вызвали заявления местных жителей, что такой способ получения визы зачастую используют для того, чтобы, например, каждую неделю заправляться более дешевым бензином на российской стороне. Также авторы передачи опасаются того факта, что в 70 км от Карсавы находится российская вертолетная база. Мало ли что.



Как пояснил глава Погранохраны Латвии Нормунд Гарбарс, вопросы по поводу данной практики с визами следует задавать представителям властей России. Латвийская сторона действует согласно всем правилам. "Самоуправление подтверждает, что это их житель. И, в принципе, это и все. Затем пограничники проверяют, не связан ли человек с контрабандой или незаконным пересечением границы. Но у нас нет оснований дальше что-то делать с этими списками. В конце концов, это ведь Россия принимает решение — дать конкретному человеку разрешение на въезд или нет".