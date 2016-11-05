С помощью международной телепрограммы "Жди меня" родственники ищут своих братьев и сестер, усыновленных в Латвии приемными семьями. И хотя с момента разлуки прошло уже много лет, люди все-таки не теряют надежды найти своих родных.

Майгу Яновну Звагуле (сентябрь 1967 г.р.) и Айю Эриковну Звагуле (родж. в марте 1969 г.) ищут сестры Гунта, Дайна, Расма и Лигита.



Эвалда Вушканса, рожденного в июне 1956 г. и близнецов Харийса Вушканса и Аниту Вушкане, рожденную в марте 1958 г., разыскивает сестра Инара. Возможно, они носят фамилию Лавринович.



Галину Николаевну Тарасову, рожденную в июне 1970 года в Талсы, и Сашу (Александру Николаевну) Тарасову, рожденную в апреле 1972 г. в Талсы, ищет брат Алексей Курситис.



Марину Плешку, рожденную в 1978 году и Дайгу Плешку 1979 года рождения ищет сестра Ина Плешка.



Братьев Дайниса Дембовского (рожд. в феврале 1973 г) и Андриса Дембовского (рожд. в феврале 1977 г.) ищет сестра Велта Рунча. Братья могут проживать в Прельском регионе.



Зане Ольшевску, рожденную в 1975 году, разыскивает сестра Кристине Рабиня.



Наталья Кузьмина ищет своих сестер Снежану Геннадьевну Кузьмину 1972 года рождения и Оксану Геннадьевну Кузьмину 1974 года рождения. Сестры родились в Лудзенской больнице.



Айниса Орловскиса, рожденного в июне 1982 года, ищет сестра Яна Шевчонока. Айнис какое-от время жил в Калкунском детском доме.



Алексей Сергеев ищет свою сестру Алину Игоревну Сергееву 1997 года рождения. Сначала Алина жила в Резекненском детском доме, откуда была переведена в Даугавпилс.



Своих сестер и братьев Зинаиду Лейзу 1961 г.р, Вячеслава Лейза 1962 г.р., Юрия Лейза 1963 г.р. и Валентину Лейзу 1974 г.р. ищет их сестра Вера Лейза. Дети были помещены в Науенский детский дом.



Своих сестер и братьев — Йоланту Чиуплинскайте, рожденную в июне 1972 года в Вецумниекской больнице, Айгарса Чиуплинскиса, рожденного в июле 1973 года в Бауске, Риту Чиуплинскайте, рожденную в марте 1956 года в Бауске, Анну Чиуплинскайте, рожденную в 1970 году в Елгаве и Иманта Чиуплинскиса, рожденного в Бауске в мае 1958 года (после усыновления имя изменено на Александр Иващенко) ищет сестра Кристине Шмите (Чиуплинскайте). Детям могли изменить годы рождения, но место рождения в документах точно оставлено без изменения.



Дорогие соотечественники, поделитесь этим списком с друзьями! Не проходите мимо! Давайте все вместе поможем этим семьям воссоединиться. Обращаем Ваше внимание: у всех разлученных детей одна общая деталь в документах — в свидетельстве о рождении есть пометка "восстановлено".



Если вы знаете, где искать вышеназванных людей или знакомы с ними лично, просим звонить или писать волонтеру программы "Жди меня" Мартыньшу Зиебергсу по электронному адресу: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.