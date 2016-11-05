5 ноября 1946 года на улицы Даугавпилса впервые вышли в рейс маленькие трамвайные вагончики типа «Феникс». 5 ноября этого года трамвайное движение в Даугавпилсе отмечает 70-ю годовщину. За прошедшие годы сделано немало. Много работы вложено в восстановление и развитие трамвайного парка, реконструкцию путей и реновацию подстанций.

Для проведение этих работ были привлечены средства фондов ЕС. По улицам города уже курсируют современные трамваи, и модернизация инфраструктуры трамвайного сообщения продолжается, потому что трамвай – экологический вид транспорта.

Член Правления AS «Daugavpils satiksme» Эвалдс Мекшс:



«Поздравляю работников предприятия со знаменательной датой – 70-летием трамвайного движения в Даугавпилсе, желаю Вам быть по-настоящему сильными, чтобы своим трудом и светлыми помыслами укреплять наше предприятие».