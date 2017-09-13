В 2017 году на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, однако ни один из пострадавших так и не подал заявления в полицию, опасаясь повторной дискриминации уже со стороны стражей порядка, заявил представитель организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Каспар Залитис.

Ранее в своем докладе по Латвии комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс заявил, что в нашей стране достигнут определенный прогресс, но сделать предстоит еще много.



Отметим, что терпимостью по отношению к представителям секс-меньшинств не отличается и Даугавпилс. Как свидетельствует проведенный ранее на нашем портале опрос, поддерживают людей нетрадиционной ориентации лишь около 2% респондентов. Подавляющее большинство (89%) настроены категорически против расширения их прав и свобод, 6% - готовы смириться с тем, что такие люди существуют и должны иметь возможность быть счастливыми, и 3% выступают против легализации их браков, но против самих гомосексуалистов ничего не имеют.



При этом на фоне такой нелояльности по отношению к представителям нетрадиционной ориентации в Латвии снова планируют провести парад - так называемый «Балтийский прайд» — шествие сексуальных меньшинств в защиту своих прав человека. Состоится он в 2018 году. По мнению г-на Залитиса, это мероприятие станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества. Поддержат ли его даугавпилчане, пока не ясно, т. к. в нашем городе такие вещи не принято афишировать. Причиной тому все тот же страх дискриминации.