Парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции 12 сентября рассмотрела поправки в законе о военной службе. Депутаты одобрили введение компенсации за прохождение добровольного курса военного обучения в вузах, а вот предложение депутата от нацобъединения Эдвина Шноре о введении практически обязательной военной службы отклонили, сообщает Латвийское радио 4.

Министерство обороны уже в этом учебном году в рамках пилотного проекта возобновит военное обучение в вузах. Согласно предварительным планам, такой курс студентам могли бы засчитать как курс части С (предметы по свободному выбору). А в будущем министерство планирует выделять студентам за прохождение курса на военной кафедре компенсацию, объем которой должен установить Кабинет министров. По словам чиновников, компенсация могла бы быть равна плате за все обучение в вузе - то есть в среднем около 5 тысяч евро. Депутаты предложение о компенсациях поддержали, но конкретный размер возмещения установит Кабмин.



Кроме того, разгорелась довольно острая дискуссия по поводу предложения депутата от Национального объединения Эдвина Шноре. Фактически он предлагал ввести обязательную военную службу, которая основана на принципе добровольности.



«Добровольно-принудительная» (именно такая формулировка использована в тексте предложения) модель остальных депутатов не устроила. Необходимость своего предложения Шноре объяснил изменившейся после присоединения Крыма к России геополитической ситуацией. Вот, как, на его взгляд, можно было бы организовать обязательную военную службу:



«Это не было бы прямым возобновлением обязательной военной службы, которая была в Латвии до 2006 года. По сути, это служба основывалась бы на принципе добровольности. Во-первых, вооруженные силы комплектовали бы из тех, кто добровольно хочет служить. А, соответственно, тех, кого не хватит, призвали бы в обязательном порядке. Похожая система есть в других странах нашего региона. Прошу поддержать мое предложение».



Депутат также добавил, что при отборе людей по призыву использовалось бы множество критериев. Например, состояние здоровья.



Министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК), который тоже присутствовал на заседании, наращивание оборонных способностей Латвии поддерживает, вот только не за счет Земессардзе. А именно от ее развития пришлось бы отказаться при введении обязательной службы, беспокоится министр:



«Даже если посмотреть на цифры, то, чтобы ввести нечто подобное, нам по существу надо отказаться от совершенствования Земессардзе и от развития обеспечения профессиональной военной службы. То есть от всех наших приоритетов.



Во-первых, нам сейчас не хватает инструкторов. У нас в школе инструкторов не хватает помещений, чтобы мы смогли подготовить необходимое число. Чтобы обучать, конечно, нужно очень много инструкторов. Значит, введение обязательной службы разрушит нашу Земессарзде и нашу профессиональную службу! Конечно же, это и инфраструктура, которой у нас нет. И конечно, на это нужны огромные ресурсы. В течение 10 лет это примерно 2 млрд евро».



В конце заседания между Шноре и министром возникла словесная перепалка, так как депутат обрушился с критикой на Министерство обороны из-за того, что у ведомства, по его мнению, не было четкого плана, сколько резервистов они ожидают получить по итогам военного обучения в вузах. Министр же резко возразил, и какое-то время разговор проходил даже на повышенных тонах.