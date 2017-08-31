Обладателям паспорта негражданина Латвии, желающим продлить лето за счет поездки в Египет, придется смириться с дополнительными тратами. Теперь неграждане должны оформлять визу до вылета в эту страну, а не в аэропорту по прибытии, как это было раньше. Об этом пишет газета "Сегодня".

Прибывающие в Египет неграждане Латвии больше не смогут получить египетскую визу в аэропорту этой страны. Теперь ее необходимо оформлять перед поездкой. Но в Латвии посольства Египта нет, поэтому единственный выход для негражданина - обратиться за помощью в турагенства, которые будут брать за эту услугу круглую сумму, отмечает издание.



В посольстве срок оформления визы в Египет 2-3 недели. Стоимость - 145 евро, причем цифра может меняться, если визу запрашивает больше чем один человек.



В итоге выходит, что недельный отдых в Египте стоимостью 400-500 евро для неграждан подорожает на полторы сотни.



Окончательная ясность должна наступить через пару-тройку дней. Тогда станет известно, меняется ли режим въезда для неграждан Латвии окончательно или нет, пишет "Сегодня".



Известно, что в начале февравля нынешнего года власти Египта заявляли о намерении пересмотреть законодательную базу всех структур, задействованных в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туриндустрии

