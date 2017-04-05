Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело обвиняемого в получении взятки бывшего руководителя ГАО "Латвияс дзелзцельш" (ЛДз) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, не называя имен обвиняемых, прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел передал в суд Латгальского предместья города Риги уголовное дело в отношении государственного должностного лица о принятии взятки в крупном размере и в отношении частного лица о предложении и передаче взятки в крупном размере.



По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены бывший председатель правления ЛДз за принятие взятки в размере 499,5 тыс. евро от частного лица в связи с закупкой дочерним предприятием ЛДз "Сервис подвижного состава ЛДз".



Частное лицо привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в 500 тыс. евро и передачу 499,5 тыс. евро вышеупомянутому государственному должностному лицу за принятие решения в интересах юридического лица — иностранного предприятия.