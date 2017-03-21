Министерство экономики предлагает сохранить режим микроналога для «предприятий стиля жизни», тех, кто начинает бизнес, и компаний с нерегулярными доходами. Однако ведомство считает нужным сократить для них порог годового оборота со 100 до 50 тысяч евро, рассказал в интервью Latvijas Radio министр экономики Арвил Ашераденс.

Ведомству до апреля необходимо было разработать альтернативный налоговый режим для малых предприятий, однако Минэкономики уже направило в Минфин письмо с предложением сохранить существующий порядок.



Ранее планировалось, что режим микроналога просуществует только до 2019 года, но Ашераденс в интервью Latvijas Radio признал, что



порядок можно было бы не ликвидировать, чтобы позволить небольшим предприятиям, особенно в регионах, продолжить работу.

Министр также рассказал, что Минэкономики предлагает направлять на выплаты соцвзносов 95% полученных от микропредприятий налогов. Минфин в данный момент предлагает эту норму в размере 80%.



В этом году ставка микроналога составит 15% вместо 9%. Для малых предприятий — с оборотом до 7 тысяч евро в год — меньше, 12%.

Ашераденс пояснил, что режим микропредприятия важен для фирм, которые получают нерегулярный доход, для небольших региональных компаний — и им надо позволить работать. В свою очередь, лиц, которые злоупотребляют этим режимом для оптимизации налогов, активно выявляет Служба госдоходов.



СГД необходимо будет тщательнее анализировать, кому позволять работать в режиме микроналога, чтобы не было злоупотреблений.



И Минэкономики призывает СГД эффективнее использовать уже имеющиеся в законе нормы.

Ашераденс в интервью пояснил, что схемы, в которых используется режим микроналога, необходимо пресекать, однако надо дать возможность работать тем, кто начинает бизнес, «предприятиям стиля жизни» и фирмам с нерегулярными доходами.



Министр напомнил, что в Латвии различия между регионами огромны, и этот налоговый режим можно использовать, пока не удастся выровнять экономическую ситуацию и рост между столицей и регионами.



Министерство финансов в рамках налоговой реформы предлагает снизить до 20% подоходный налог с населения, отменить налог солидарности, который платят получатели больших зарплат, а также сохранить режим микропреприятий.



Как уже писал Rus.lsm.lv, план налоговой реформы, представленный вниманию общественности Министерством финансов, достаточно щедр к трудящимся – но совершенно не ясно, что от него останется в реальной жизни.



Сокращение подоходного налога с населения ударит по доходам самоуправлений, поскольку для них это является главным источником финансирования. И хотя Минфин декларирует, что через 2 года доходная часть бюджета начнет расти, самоуправления и бизнесмены настаивают, что нужен план «Б» - если замысел не удастся. Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявила в эфире LTV7, что такой план есть.



Ранее президент Банка Латвии в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении заявил, что разработанные Минфином поправки предусматривают увеличение нагрузки на бюджет, однако еще больший дефицит при данном сценарии допустим, поскольку объем получаемых страной еврофондов с 2020 года может снизиться, сейчас последнее время, чтобы «запрыгнуть в поезд» и реализовать налоговые реформы. Если же не сделать это сейчас, потом «всегда будет ощущение, что не сделали то, что были должны».



Между тем, член правления Латвийской торгово-промышленной камеры (ЛТПК, LTRK) Элина Ритиня ранее заявила в эфире Latvijas radio, что предлагаемые Минфином изменения налоговой системы нужно вводить сразу все вместе, иначе налоговый режим нашей страны может стать неконкурентоспособным.



Латвийскую налоговую систему, разумеется, пора менять, и момент для этого сейчас вполне подходящий – но вот предложения Минфина, по мнению его бывшего главы Андриса Вилкса, реально воплотить невозможно. Зато даже сама попытка чревата прорехой в бюджете: его дефицит может оказаться выше планируемого.