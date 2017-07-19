19 июля в Латвии вступили в силу поправки к Кодексу административных нарушений, которые предусматривают введение штрафов за умышленное искажение показаний одометра.

За уменьшение или увеличение пробега физическим лицам грозит штраф до 100 евро, а юридическим — до 1000 евро. Физические лица, которые оказывают услуги по изменению показаний одометра, могут быть оштрафованы на сумму до 200 евро, юридические — до 2000 евро.



Дирекция безопасности дорожного движения уже сейчас ведет контроль пробега автомобилей с момента их регистрации. Поправки позволят пострадавшим подавать жалобу в Центр защиты прав потребителей и требовать признания сделки купли-продажи недействительной. В правоохранительные органы можно будет обратиться с требованием оштрафовать виновного.