Профсоюзная организация Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи в знак солидарности с семейными врачами тоже готова провести акцию протеста с 1 августа, сообщил представитель профсоюза Рафаэль Циекурс.

"Министерство здравоохранения не проявило интереса начать конструктивные переговоры с профорганизаций, а также не считает необходимым отвечать на ее письма", говорится в заявлении профсоюза для СМИ.



Одной из форм протеста может стать массовый переход с 1 августа работников скорой помощи Рижского регионального центра на полставки - до 80 часов в месяц.



Как указал Циекурс, пока это еще не официальное решение, а инициатива сотрудников, и профсоюз надеется, что Минздрав проявит готовность к диалогу.



Одним из главных вопросов, который намерен на переговорах обсуждать профсоюз, - увеличение оплаты труда работников "скорой".



Профсоюзная организация Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи насчитывает 300-350 членов.