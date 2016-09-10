Президент Украины Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проинформировать российское руководство о невозможности провести на территории страны выборов в Госдуму РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

По какой причине невозможен избирательный процесс, в Киеве не пояснили.



В конце августа сообщалось, что Центризбирком России не намерен открывать избирательные участки для граждан РФ, желающих принять участие в выборах в Госдуму, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, из-за опасений, что этими сведениями воспользуются власти Украины.



Тогда же член ЦИК Василий Лихачев рассказывал, что всего на Украине планируется открыть четыре участка: один в Киеве и по одному в генконсульствах в Харькове, Одессе и во Львове. По его словам, бывший посол РФ Михаил Зурабов еще перед своей отставкой уведомил Петра Порошенко о планах организовать голосование на этих участках.



Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.



В ходе выборов в Госдуму в 2011 году на Украине было организовано 17 избирательных участков, на которые пришли около 23 тысяч российских граждан.