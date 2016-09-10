Задача непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) по присоединению к России обозначена волей народа, демократическим способом выраженной на референдуме. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил замглавы МИД Приднестровья Дмитрий Паламарчук.

«Весной у нас проводились комплексные соцопросы, и население абсолютно однозначно высказалось в том же ключе, что и на референдуме. Курс полностью соответствует воле народа, разделяется всеми политическими силами республики», — отметил он.



Паламарчук пояснил, что указ президента ПМР Евгения Шевчука о подготовке к присоединению к России предписывает конкретные задачи относительно того, как можно сблизить приднестровское законодательство с российским. «Надеюсь, после указа эта работа примет более последовательный вид», — добавил чиновник.



Замглавы МИД также считает, что этот документ не окажет сильное влияние на переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом.