Из-за погодных условий по всей Латвии установлены ограничения по массе транспортных средств на 169 участках автодорог общей протяженностью свыше 1300 км, сообщил журналистам председатель правления ГАО "Латвияс валстс цели" (ЛВЦ) Янис Ланге.

Министр сообщения Улдис Аугулис подчеркнул, что до сих пор в зимнее время дороги в Латвии никогда не были настолько переувлажнены. К тому же из-за недостаточного финансирования на протяжении нескольких лет невозможно было выполнить необходимые работы по подготовке и содержанию дорог. Тем не менее, несмотря на это, ситуация не настолько драматическая, как была в прошлом году, когда из-за наводений в Латгале была повреждена инфраструктура государственных главных, региональных и местных автодорог.



В этом году ситуация изменится, так как на приведение в порядок и содержание государственных местных грунтовых дорог дополнительно выделено более 35 млн евро. До 2020 года можно будет улучшить состояние грунтовых дорог протяженностью примерно 1000 км. В ближайшие месяцы правительство обязательно рассмотрит вопрос о долгосрочной доступности финансов на содержание и обновление дорог после 2020 года, добавил он.