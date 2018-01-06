ПЖКХ предлагает более жителям выбрать более удобный способ получения счетов за полученные услуги, например, на свой электронный адрес (электронную почту).
Для этого необходимо подать заявление в электронном виде, на адрес mans@ddzksu.lv, указав :
имя, фамилию;
адрес;
электронную почту;
номер телефона.
Также заявление о получении э-счета можно подать персонально в абонентном отделе SIA „DDzKSU” (Liepājas ielā 21, 105.kab.).
Заявление о получении э-счета вместо бумажной формы клиенты могут подать в любое время. Рекомендуется клиентам использовать возможность получения е-счета, так как это удобно, быстро и благоприятно по отношению к окружающей среде.
Также ПЖКХ предлагает своим клиентам зарегистрироватся на портале mans.ddzksu.lv, где можно подавать показания воды, видеть счета за прошлые периоды и другую необходимую информацию.
Более детальную информацию вы можете получить в разделе mans.ddzksu.lv.
Для того, чтобы стать пользователем данного портала, необходимо нажать ссылку Регистрация на портале и указать необходимую информацию.
При регистрации у клиентов есть возможность отказаться от получения счетов в бумажной форме.
По заявлению клиент может возобновить получение счетов в бумажной форме.
имя, фамилию;
адрес;
электронную почту;
номер телефона.
Также заявление о получении э-счета можно подать персонально в абонентном отделе SIA „DDzKSU” (Liepājas ielā 21, 105.kab.).
Заявление о получении э-счета вместо бумажной формы клиенты могут подать в любое время. Рекомендуется клиентам использовать возможность получения е-счета, так как это удобно, быстро и благоприятно по отношению к окружающей среде.
Также ПЖКХ предлагает своим клиентам зарегистрироватся на портале mans.ddzksu.lv, где можно подавать показания воды, видеть счета за прошлые периоды и другую необходимую информацию.
Более детальную информацию вы можете получить в разделе mans.ddzksu.lv.
Для того, чтобы стать пользователем данного портала, необходимо нажать ссылку Регистрация на портале и указать необходимую информацию.
При регистрации у клиентов есть возможность отказаться от получения счетов в бумажной форме.
По заявлению клиент может возобновить получение счетов в бумажной форме.
Или скачаю счет на флешку и в банке засуну в окошко вместе с деньгами.Дальше как в поликлинике с Э-рецептами
Или скачаю счет на флешку и в банке засуну в окошко вместе с деньгами.Дальше как в поликлинике с Э-рецептами
А из старенького??? Ну например более внимательно обслуживать дома, более качественно делать работы, быстрее реагировать на вызовы и заявки. А пока все работы по обслуживанию не стоят этих денег, только кормят начальство из конторы, которых расплодилось еще больше.
Так же вижу русское хамство-мы с тобой не пили на брудершафт и слово Долбан в гугле мне не понравилось
Так же вижу русское хамство-мы с тобой не пили на брудершафт и слово Долбан в гугле мне не понравилось
Так же вижу русское хамство-мы с тобой не пили на брудершафт и слово Долбан в гугле мне не понравилось
Или скачаю счет на флешку и в банке засуну в окошко вместе с деньгами.Дальше как в поликлинике с Э-рецептами