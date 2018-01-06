Год назад начала работу Латгальская специальная экономическая зона. В нее вошли уже 6 компаний. В ближайшее время частью СЭЗ станут еще несколько предприятий. Однако не все спешат пользоваться льготами, которые предоставляет участие в СЭЗ. Для многих компаний при сегодняшних скидках по налогам это просто не имеет смысла, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Но за год в СЭЗ сделали выводы и работают над тем, как сделать зону привлекательной для более широкого круга предпринимателей. Интерес к Латгальской специальной экономической зоне со стороны частного бизнеса то вспыхивал, то затихал. Компании рассчитывали для себя эффективность вхождения в СЭЗ. Спустя год в Латгальской СЭЗ официально работает 6 компаний, расположенных в Ливанах, Краславе и Даугавпилсе, которые до конца 2019 года должны создать 35 рабочих мест, рассказывает заместитель управляющего Латгальской СЭЗ Владислав Станкевич:

«Они написали 7 проектов. Одно предприятие подало 2 проекта. В данный момент в январе мы планируем принять еще одну деревообрабатывающую компанию из Ливан. Еще на столе у нас лежит 4 бизнес-плана, которые мы рассматриваем в данный момент. Общий объем инвестиций, который планируется до конца 2019 года — больше 1 миллиона 200 тысяч».



В Даугавпилсе старт считают удачным. Растет интерес, а вместе с ним и объем потенциальных инвестиций. Вторая очередь предприятий подала проекты на 7,7 миллиона евро. С созданием 30 рабочих мест.



«На стадии рассмотрения на совете отсева практически не происходило. Все предприятия, которые подошли ответственно и послали свои заявки, если была возможность — мы им помогали. Все они работают над реализацией своих проектов».



Но многие предприятия не планируют вступать в экономическую зону. Одно из них — швейное предприятие из Краславы «Немо». Председатель правления компании Инга Земдега-Грапе считает, что входить в СЭЗ для их предприятия нецелесообразно.



«Латгальская экономическая зона, так же как и Резекненская экономическая зона, даёт скидки предприятию по налогу на прибыль. Если говорить о том, есть ли интерес у предприятия получить размер налога на прибыль, то у меня его нет, так как нет прибыли. Даже если у меня была прибыль в размере 10 000 евро, то речь идет о скидке в 2-3 тысячи. Но что есть эти 2-3 тысячи в сравнении с половиной миллиона, который мы заплатили в виде налогов! Наша главная проблема — расходы на рабочую силу. Было бы хорошо, если б появилась возможность снизить эту нагрузку».



За год работы Латгальской СЭЗ были уточнены технические нюансы, готовится пакет документов, который на законодательном уровне расширит понятие инвестиций, продолжает Владислав Станкевич.



«Там, где предприятие больше тратит на зарплаты, чем на основные средства, при условии создания новых рабочих мест предприятие имеет право на льготу за созданные рабочие места. Умножить их на 24 месяца, умножить на зарплату — и сумма, которая получится, она фактически будет считаться инвестицией предприятия. И определенную ее часть можно будет взять и покрыть на 80% скидку по налогу на недвижимость и подоходный налог с предприятия».



Латгальская СЭЗ меняется, и, хотя многие предприниматели, как Инга Земдега-Грапе, отмечают, что не видят смысла в экономической зоне исходя из ситуации на своем предприятии — само существование СЭЗ они оценивают положительно: есть ведь и компании, для которых это — шанс улучшить свои конкурентные возможности.