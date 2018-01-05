В случае, когда у даугавпилчан нет возможности посетить своего семейного врача (вне времени его работы), а состояние здоровья не позволяет ждать, Даугавпилсская региональная больница обеспечивает услугу дежурного врача. Время приема с 8.00 до 16.00 по субботам.

Дежурный врач обслуживает взрослых больных не зависимо от того, к какому сеейному врачу они приписаны.



Со следующей недели дежурный врач будет работать и в Центральной поликлинике с 15.00 до 19.00.