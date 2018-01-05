В связи с ежегодно повторяющейся ситуацией, когда горожане повсеместно выбрасывают ёлки, компания по вывозу мусора “AADSO” просит соблюдать некоторые условия.

Во-первых, ёлочки просят оставлять на площадках, где стоят мусорные контейнеры, а в многоквартирных домах рядом с мусорными шахтами. Во-вторых, сложить деревце следует как можно компактнее, чтобы облегчить его вывоз.



Одновременно с этим компания по вывозу мусора сообщает, что собранные в городе елки будут доставлены в Земгальскую среднюю школу и использованы для отопления. Данное решение рационально и экологически обоснованно, т.к. собранные елки могут служить источником теплоэнергии, и их не нужно будет вывозить на полигон “Cinīši”.