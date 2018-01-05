Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в январе 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию - 49,74 EUR/MWh (без НДС), сообщила администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”.

В декабре 2017 года тариф составлял 50,53 евро за мегаватт час. Понижение тарифа стало возможным благодаря инициативе главы думской оппозиции А. Элксниньшу. Он выступил инициатором встречи представителей компании "Latvijas gāze" со специалистами думы и предприятия „Daugavpils siltumtīkli”.



Напомним также, что долг горожан за потребленную ранее теплоэнергию уменьшается не существенно и по прежнему составляет более 3 млн. евро.