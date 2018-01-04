Подозреваемый в убийстве Владислав Степанов, задержан в Огре в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Старший специалист Госполиции Ксения Белова сообщила, что вечером 4 января в Огре с помощью противотеррористического подразделения «Омега» был задержан подозреваемый в причастности к убийству в Даугавпилсе мужчина 1985 года рождения.

Полиция начала поиски возможного преступника сразу после произосшедшего убийства в Даугавпилсе на остановке общественного транспорта утром 3 января.



Напомним, в результате конфликта в 9 часов утра в самом центре Даугавпилса был убит ударом ножа 33-летний Евгений Боярун. Он скончался в машине скорой помощи. Преступник, нанесший роковой удар, с места преступления скрылся. Поиски возможного убийцы заняли 1,5 суток.



Возбуждено уголовное дело по статье 116 УЗ лр. За причинение смерти преступнику грозит лишение свободы до 20 лет.