Вчера полиция сообщила об ужасном ЧП прямо в центре города. На автобусной остановке на ул. Циетокшня напротив торгового парка "Соло" после 9 часов утра был убит 33-летний мужчина. Он был ранен ножом и скончался в карете скорой помощи.
Вопиющий случай вызвал огромный резонанс в городе. Как сообщили в полиции, преступник пока не пойман, но его ищут. Тем временем напуганные жители строят различные предположения. По одной версии, произошел конфликт между двумя мужчинами на почве ревности, по другой - в деле были замешаны наркотики, по третьей - это был маньяк, который продолжает охотиться на людей. Подчеркнем, что все это всего лишь слухи. К сожалению, такое случается часто, когда у людей нет исчерпывающей официальной информации о произошедшем. Одни предполагают, другие - повторяют, соглашаясь с услышанным, третьи уже выдают это за абсолютную правду. На данный момент полиция активно занимается поиском преступника, и как только он будет пойман, сообщит об этом общественности.
Фото подозреваемого:
Приметы разыскиваемого мужчины: среднее телосложение, короткие черные волосы. Одежда: черные брюки, черная куртка, коричневые или черные туфли, свитер бордового или коричневого цвета.
Если у кого-то есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефонам – 654 03302, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции лично.
Фото подозреваемого:
Приметы разыскиваемого мужчины: среднее телосложение, короткие черные волосы. Одежда: черные брюки, черная куртка, коричневые или черные туфли, свитер бордового или коричневого цвета.
Если у кого-то есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефонам – 654 03302, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции лично.
Главное не поднимать панику, используя риторику ОБС.
А вы знаете? Мамыкина снимают
За разврат его, за пьянство, за дебош
И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
Потому, что он на Берию похож.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
А вот трудно найти, когда человек готовился, планировал пути отхода, (по слухам, ещё и одним точным ударом убил). Это уже серьезно и вполне паника тут закономерна. Ещё вроде как мэр взял под свой контроль (скорее замам поручил, т.к. сам в Китае.
Так что думайте сами.
когда за моей спиною СТИЛЕТ обнажил Хосе