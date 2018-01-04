Сегодня, 4 января, правительство рассмотрит вопрос о повышении с этого года на 240 евро пособий участникам движения национального сопротивления.

Как заявило Министерство обороны, прошлой осенью правительство постановило выделить финансирование в размере 847 тыс. евро на повышение этих пособий. В настоящее время размер пособия составляет 100 евро, и повышено оно будет из-за удорожания жизни.



Участниками движения национального сопротивления считаются лица, которые на территории Латвии с 17 июня 1940 года по 31 декабря 1960 года участвовали в подпольной и вооруженной борьбе с оккупационными властями и воинскими формированиями, оказывали борцам материальную и другую поддержку.



Отметим, что президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о статусе участника Второй мировой войны, который парламентская фракция партии "Согласие" просила вернуть в Сейм на пересмотр, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas vēstnesis.



21 декабря 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.



Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты. Эта норма не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года.