Мэр Даугавпилса Рихард Эйгим с 3 января отправился в свой первый международный визит. Для посещения и налаживания отношений был выбран город-побратим Харбин в Китае. Напомним однако, что связи эти налажены уже лет пять как, не меньше.

Вместе с градоначальником в командировку отправились также депутат Ливия Янковска, руководитель Юридического департамента Руслан Головань, управляющая делами думы Жанна Кобзева и управляющий крепости Янис Островский.



Отметим, что в первые дни января Харбин принимал даугавпилсские делегации и ранее. Л. Янковска бывала в городе-побратиме в период прошлой работы в гордуме. Еще в 2013 году представителей Даугавпилса ознакомили с работой индустриальных зон и инвестиционных центров, с практикой работы с инвесторами и предпринимателями в Харбине, поделились опытом, как сделать город развивающимся и процветающим. Однако после всех этих визитов в Даугавпилсе ничего не изменилось. То ли опыт китайцев показался правящим не подходящим для наших реалий, то ли не осилили реализацию новых идей, то ли кроме Фестиваля ледяных скульптур гостей из Даугавпилса больше ничего не впечатлило. Нынешний мэр, наверняка, тоже вернется полон впечатлений, а вот решит ли перенять у харбинцев какие-то полезные идеи и опыт по развитию родного города, это еще большой вопрос, ответ на который даст только время.