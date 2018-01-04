Латгальское региональное управление Госполиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивает Владислава Степанова, 1985 года рождения.

Приметы разыскиваемого мужчины: среднее телосложение, короткие черные волосы. Одежда: черные брюки, черная куртка, коричневые или черные туфли, свитер бордового или коричневого цвета.



Если у кого-то есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефонам – 654 03302, 110 или обращаться в ближайшее отделение полиции лично.