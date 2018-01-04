Смена оператора по вывозу мусора в Даугавпилсе была воспринята жителями на ура. После почти четырех лет переполненных контейнеров во дворах и свалок, наконец, ситуация изменилась в лучшую сторону. Фирма AADSO, занимающаяся вывозом бытовых отходов в Даугавпилсе с прошлой осени, подошла к выполнению взятых на себя обязательств более ответственно, однако, как выяснилось, смена оператора влечет за собой дополнительные расходы для самоуправления.

Как стало известно, компания AADSO, принадлежащая ряду латгальских самоуправлений (Даугавпилса и Даугавпилсского края, думам Ливаны, Краславы, Прейли, Дагды, Аглоны, Илуксте и Варкавы), заказала для нужд компании новенький мусоровоз. Уже объявлена закупка. Предполагаемая цена спецтранспорта 140 000 евро. Мусоровоз, согласно технической спецификации, должен быть 2017 года выпуска. Фирмы, готовые предоставить транспорт, могут подавать свои предложения до 2 февраля. В тот же день состоится вскрытие конвертов с предложениями.



Понятное дело, что техника для вывоза мусора необходима, однако возникает логичный вопрос: почему в нашем городе для вывоза отходов нужно покупать дорогущий новенький мусоровоз, а для перевозки людей дума Даугавпилса, решает купить автобусному парку старые б/у автобусы. За 75 000 евро были приобретены два старых автобуса Volvo. Напомним, что в автопарке Daugavpils satiksme насчитывается более 50 автобусов. Срок эксплуатации большинства из них составляет более 10 лет. Поэтому неудивительно, что общественный транспорт все чаще нуждается в ремонте. В связи с этим становится вообще не понятно, почему в таком случае не купить пусть и пару автобусов, но новых, чтобы не тратиться потом на бесконечные ремонты? Однако у руководства города свои приоритеты и свое видение решения городских проблем.