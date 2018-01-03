Обновленные в рамках проекта по перестройке дорог в Даугавпилсском крае грунтовые дороги сданы в эксплуатацию. Ремонты дорог стали возможны благодаря финансированию Службы поддержки села. В результате в конце прошлого года были закончены работы на участках "Mokanišķi – Ruži" в Калупской волости и "Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni" в Вабольской волости.

Проводила строительные работы фирма SIA “Latgales Ceļdaris”.



В рамках проекта вдоль грунтовых дорог были приведены в порядок канавы, в мелиорационных канавах заменены большие трубы, а также оборудованы удобные съезды к жилым домам и расширены участки дорог, которые в силу природных причин сузились.



Благодаря финансовой поддержке Службы поддержки села в нашем крае были также приведены в порядок дороги в Дубне и в Свенте, продолжаются работы в Вишкской волости. Общая сумма финансирования составляет 124 081 евро.



В этом году планируется перестроить еще 5 участков дорог в Калкунах, Медуми, Салиене и Ликсне.