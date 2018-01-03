С 1 января в Латвии вводятся общеевропейские требования к состоянию здоровья водителей. Изменения коснутся людей с проблемами с сердцем, а также сахарным диабетом.

Ранее министрество сообщения поясняло, что Латвия должна следовать новой директиве ЕС о водительских правах.



Директива подразумевает новые требования к водителям транспортных средств.Изменения коснутся людей с проблемами с сердцем, кровяным давлением, а также сахарным диабетом.





Нововведение заставит водителей проходить дополнительные медицинские осмотры, добавляя специальные оценки во время осмотра, к примеру, о симптомах синдрома обструктивного апноэ сна.