С 1 января использование системы э-здоровья (e-veselība) стало обязательным. Это нововведение затронет каждого жителя Латвии. Теперь все рецепты компенсируемых государством медикаментов и листы временной нетрудоспособности можно выписывать только в электронном виде. Населению необходимо знать, что часть формальностей нужно будет выполнять самостоятельно, сообщает Латвийское радио 4.

Всё – в электронной среде. Семейные врачи обязаны использовать государственную систему e-veselība. Исключения составят случаи, когда э-рецепт невозможно выписать в электронном виде по техническим причинам. Например, если не работает интернет или нет электричества.



Следовательно, больничные листы отныне доступны только в электронном формате. В системе e-veselība их будут как открывать, так и продлевать и закрывать. По словам замдиректора Национальной службы здоровья Линды Фреймане, лист временной нетрудоспособности А первые 10 дней болезни оплачивает работодатель, и он же будет оперативно проинформирован:



«Если речь идет о первых 10 днях, то это будет больничный лист А. Этот больничный лист после его закрытия ночью посылают Службе госдоходов. СГД, в свою очередь, отбирает работодателей конкретного пациента, а работодатель с утра в своем профиле системы электронного декларирования EDS увидит информацию о закрытом больничном листе».



В случае больничного листа В, если человек захочет получать пособие по болезни, заявление все же надо будет подать самому. Эти больничные листы выписывают с 11-го дня болезни самого сотрудника либо с первого дня, если родитель-работник ухаживает за больным ребенком.



Заявление можно оформить на сайте Государственного агентства социального страхования (VSAA) в разделе «э-услуги». Те жители Латвии, которые хотят написать заявление от руки на бумаге, тоже смогут это сделать. Но в бумажном заявлении обязательно надо указать номер больничного листа, подчеркивает представитель VSAA Ивета Дайне:



«Мы сталкивались с такими ситуациями, когда людям кажется, что всё в электронном виде и что мы автоматически предоставим пособие по болезни. Однако так это не происходит, потому что мы не знаем номер счета человека, а также то, куда посылать решение. Вся система построена так, что у нас нет доступа к этому больничному листу, пока мы не получили заявление».



Агентство заметило, что не все семейные врачи информируют об этом своих пациентов.



Второе большое изменение заключается в том, что с 1 января рецепты на компенсируемые государством медикаменты выписывают тоже только в электронном формате. Подробнее об этом рассказала представитель Национальной службы здоровья Эвия Шталберга:



«Сначала врач выписывает этот рецепт во время визита. Пациент отправляется в аптеку, чтобы купить лекарства. В аптеке пациент показывает свой паспорт или другой удостоверяющий личность документ, например, ID-карту. Фармацевт видит информацию в системе и выдает лекарства пациенту. Конечно, есть случаи, когда лекарства необходимо приобрести для другого человека, например, для родственника или соседа. В таком случае в аптеке нужно показать ID-номер э-рецепта».



ID-номер э-рецепта пациент может узнать у врача или в системе. К тому же тот, кто приобретает в аптеке для него лекарства, должен показать свое удостоверение личности. Еще есть второй способ: пациент в системе э-здоровья указывает человека, которого наделяет полномочиями забрать лекарства. В свою очередь, если родители отправляются в аптеку за лекарствами для своих несовершеннолетних детей, им понадобятся только свои удостоверения личности, а также нужно будет назвать имя и фамилию ребенка.



Еще один важный момент. Бумажные рецепты и бумажные больничные листы, которые выписаны еще до 1 января, тоже можно будет использовать.



Рецепты же для лекарств, которые государство не оплачивает, врачи смогут выписывать в бумажном формате и впредь.