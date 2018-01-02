Центр госязыка (ЦГЯ) в этом году обещает продолжить активную работу по усилению контроля за использованием государственного языка. Вовлекая общественных помощников и консультируя жителей, ведомство планирует снизить число нарушений.

Как известно, данный вопрос особенно актуален для Даугавпилса, где неоднократно штрафовались за незнание госязыка в должной степени депутаты думы и даже мэр.



Для того, чтобы в дальнейшем контроль за использованием латышского языка был более качественным, ЦГЯ собирается разработать приложение, которое позволит каждому жителю сообщать о возможных нарушениях закона о государственном языке. С целью улучшить контроль планируется повысить зарплату сотрудников учреждения на 20%. Сейчас зарплата работников центра — около 750 евро до уплаты налогов.