Этим утром движение транспорта по главным и региональным латвийским дорогам усложнено из-за льда. В данный момент эти участки обрабатывают — на борьбу со льдом выехали 66 единиц техники, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Движение осложнено на следующий отрезках:
Даугавпилсское шоссе — от Огре до Краславы
Лиепайское шоссе — от Аннениеки до Салдуса
Лудзенское шоссе — от Екабпилса до Резекне
Шоссе Гребнева-Медуми — на участке от Гребнева до Резекне и от Даугавпилса до Медуми
Шоссе Тинужи-Кокнесе — на всем протяжении.
На региональных автодорогах осложнено движение в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алуксне, Бауски, Добеле, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Мадоны, Огре и Прейли.
В условиях переменчивой погоды на дорогах может образовываться так называемый черный лед, поэтому водителей призывают быть особенно внимательными и выбирать соответствующую дистанцию и скорость движения.
Даугавпилсское шоссе — от Огре до Краславы
Лиепайское шоссе — от Аннениеки до Салдуса
Лудзенское шоссе — от Екабпилса до Резекне
Шоссе Гребнева-Медуми — на участке от Гребнева до Резекне и от Даугавпилса до Медуми
Шоссе Тинужи-Кокнесе — на всем протяжении.
На региональных автодорогах осложнено движение в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алуксне, Бауски, Добеле, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Мадоны, Огре и Прейли.
В условиях переменчивой погоды на дорогах может образовываться так называемый черный лед, поэтому водителей призывают быть особенно внимательными и выбирать соответствующую дистанцию и скорость движения.