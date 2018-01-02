В понедельник вечером и в начале ночи на вторник на нескольких станциях метеонаблюдений в Видземе, Латгале и Селии были побиты рекорды максимальной температуры воздуха на 1 и 2 января, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорды тепла на эти дни побиты в Скулте, Скривери, Зилани, Зосени, Даугавпилсе и Резекне, где 1 января было зарегистрировано +5..+7 градусов.



2 января температурный рекорд побит в Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе, Гулбене и Алуксне и повторена в Зосени.



По последним прогнозам Global Forecast System, с 7 января в Латвии похолодает, во многих местах будет снегопад.