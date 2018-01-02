В этом году Служба государственных доходов (СГД) раз в месяц будет публиковать информацию о работодателях, которые платят работникам минимальную зарплату или ниже.
Чтобы способствовать безопасности предпринимательской среды, честной конкуренции и добросовестной уплате налогов, с 1 января 2018 года вступают в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", предусматривающие обеспечение публичной информации о таких работодателях.
Согласно исследованию SSE Riga о теневой экономике в Балтии, второе место в объеме теневой экономики в Латвии в 2016 году занимали зарплаты "в конвертах" (40%), то есть та часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но скрывают от государства.
Исследование показывает, что более маленькие и молодые предприятия чаще участвуют в теневом бизнесе, чем крупные и развитые компании.
СГД полагает, что обнародование информации о работодателях, которые платят работникам минимальную зарплату или ниже, будет способствовать защите прав работников, которые, прежде чем устроиться на конкретную работу, будут осведомлены о рисках.
СГД будет обновлять информацию каждый месяц до 25-го числа.
Согласно исследованию SSE Riga о теневой экономике в Балтии, второе место в объеме теневой экономики в Латвии в 2016 году занимали зарплаты "в конвертах" (40%), то есть та часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но скрывают от государства.
Исследование показывает, что более маленькие и молодые предприятия чаще участвуют в теневом бизнесе, чем крупные и развитые компании.
СГД полагает, что обнародование информации о работодателях, которые платят работникам минимальную зарплату или ниже, будет способствовать защите прав работников, которые, прежде чем устроиться на конкретную работу, будут осведомлены о рисках.
СГД будет обновлять информацию каждый месяц до 25-го числа.
И на ней публиковать гос. "предприятия и агентства", где ни хрена не делают и толстыми бывают.
Имя им - ЛЕГИОН ! Боюсь доски не хватит...
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Как только они будут осведомлены, этой работы им будет не видать, как собственных ушей.
Бу-га-га !