Согласно отчету Инспекции здравоохранения, на данный момент на 65 административных территориях Латвии введены пониженные требования к качеству питьевой воды. Эти особые нормы необходимы, чтобы дать самоуправлению время улучшить качество предоставляемой услуги. Их объявляют, если анализы показывают, что с водой что-то не в порядке, однако она не представляет угрозы здоровью потребителей, а ответственные службы не могут улучшить ее качество в течение 30 дней.

Сейчас особые нормы предъявлены 65 административным территориям, находящимся в 32 краях Латвии. Среди краев, где выявлены проблемы и Даугавпилсский край. Здесь указаны три территории, где качество питьевой воды не очень хорошее. Чаще всего это связано с избыточным содержанием железа в воде. Добавим, что по территории с проблемами с водой в Краславском крае, Неретском крае. По одному случаю выявлено в Аглонском и Ливанском краях.