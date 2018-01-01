В этом году 161 приемная семья приняла 290 латвийских детей, и 266 из них все еще находятся в приемных семьях, сообщила директор департамента сиротских судов и приемных семей Государственной инспекции по защите прав детей Валентина Глущенко.

Сейчас обучение проходят 93 приемных семьи. Стоимость 98-часового обучения составляет 175 евро, а стоимость повторного обучения, которое проходит каждые три года — 45 евро за 24 часа.



В настоящий момент в распоряжении Госинпекции имеется 166 прошений от сиротских судов о поиске приемных семей для 284 детей, в том числе 55 детей в возрасте до двух лет. Больше всего семей требуется в Рижском регионе — для 55 детей, а также в Даугавпилсе и крае — для 56 детей.