Через несколько дней система э-здоровья (e-veselība) станет обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. Это означает, что все рецепты, больничные листы или направления к специалистам будут выписываться в электронном формате. Однако у некоторых пациентов по-прежнему нет информации и понимания предстоящих изменений, сообщает Latvijas Radio.

Уже с самого утра в Лудзенской поликлинике, стоя в очереди к регистратуре, можно посмотреть специальный рекламный ролик и получить информацию о новой системе.



Местные жители говорят, что слышали об изменениях, но о многих возможностях э-здоровья не знают.



Семейный врач Давид Менис, который работает и в Лудзе, и в разных волостях, начал пользоваться нововведением в октябре этого года.



«На мой взгляд, э-здоровье облегчает нашу работу, потому что [в противном случае] мы сталкиваемся с морем бумаг, и для пациента остается мало времени», — говорит врач. Теперь больничные листы и рецепты выписываются в электронном формате.



Он подчеркивает, что сейчас люди не очень хорошо осведомлены о возможностях системы. Часто, чтобы не вызывать у пациентов лишнего стресса, рецепт печатают и выдают «на руки».



Семейные врачи в Лудзе и Зилупе данные своих пациентов, создав электронные карты, загрузили в свои локальные системы. Это также облегчает их работу в э-здоровье.



Правда, электронную информацию о своих пациентах многие врачи, заботясь об их безопасности, еще не готовы доверить порталу e-veselība, говорит семейный врач из Зилупе Инга Свиклане.



Врач отмечает, что пока не возникало проблем с системой, но работа только начинается, и наверняка они появятся. Впрочем, главное — обеспечить высокоскоростное подключение к интернету. Например, в Зилупе интернет достаточно быстрый, но пока не известно, какая скорость будет в деревнях и селах. Не менее важны хорошие навыки врача в работе с компьютером.



Все латгальские семейные врачи заключили договор с Национальной службой здравоохранения и работают в системе э-здоровья. Кроме того, практически все латвийские аптеки сделали это.



Как сообщал Rus.Lsm.lv, сотрудник Института математики и информатики Латвийского университета, «хакер Нео» Илмар Пойканс и «имантский хакер» Денис Чаловскис сошлись во мнении, что портал e-veselība работает достаточно нестабильно: в разное время суток — в зависимости от нагрузки — на обработку запросов системе требуется разное время.



По мнению Пойканса, у системы две основные проблемы — с функциональностью (на что жалуются сами доктора) и быстродействием.



«Есть стандарт, которого должны придерживаться разработчики: ты нажал что-то — и до секунды можешь ждать, лучше меньше — но секунда, несколько секунд. Если больше, то просто поднимается раздражение, человек уходит с сайта. А с этого сайта невозможно уйти, потому что он навязан властями», — подчеркнул Пойканс.



Он также указал, что требуется достаточно много времени, чтобы выписать рецепт, а взять на себя часть нагрузки медсестра или помощник доктора не могут.



Гости программы, однако, оговорились, что речь идет именно о портале e-veselība: с ним напрямую вынуждены работать врачи, у которых нет специального программного обеспечения, позволяющего электронно создавать документы и передавать эти данные в общегосударственную сеть.



По мнению Чаловскиса, в данный момент системе э-здоровья не хватает менеджмента: «Человека, который занимается непосредственно сетями и серверами и может все правильно настроить». Специалист добавил: нельзя сказать точно, не увидев написанный программистами код.



Как уже писал Rus.lsm.lv, с 1 января следующего года в электронном формате будут выписываться не только «больничные», но и рецепты для всех компенсируемых лекарств. Обычные рецепты все еще сохранятся в бумажном формате, если врачи захотят их выписать в такой форме. Национальная служба здравоохранения отмечает – системные изменения, которые вступят в силу с нового года, уже готовы.