В местечке Биркинели в Даугавпилсском крае Виктор и Наталья Галлеры поставили перед собой амбициозную задачу – создание образовательного центра на хуторе, где дети могли бы на практике познакомиться с жизнью в деревне. Первый шаг молодые супруги сделали – приобрели хутор. Сейчас собственными силами, а также при помощи друзей и родственников хозяйство приводится в порядок, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
Осенью этого года Виктор Галлер с супругой приобрел в 10 километрах от Даугавпилса дом с земельным участком. Мысли о жизни в деревне посещали давно, и поиск подходящего места продолжался почти полтора года. Вместе с желанием жить вдали от города возникла идея сделать на хуторе познавательно–образовательный центр, рассказывает Виктор Галлер:
«В основе нашего проекта лежит работа с детьми и молодежью, когда они, например, приезжают группами, и мы им рассказываем, как ухаживать за растениями, какими бывают растения. Мы даем им возможность попробовать себя в роли садовника. Например, посадить какой-то куст или дерево. Потом, через год или два, или даже будучи выпускником школы, приехать в гости и посмотреть на это растение. Конечно, мы берем на себя большую ответственность, что за всем этим ухаживаем, но в этом и состоит наша образовательная роль. Мы показываем, как это делать, и берем на себя такую ответственность, такую роль — познакомить их с природой».
Вся работа с детьми будет направлена на знакомство с растениями. Супруги решили, что животными заниматься не будут, объясняет Виктор, у которого первое образование связано с ландшафтным дизайном.
«Всё, что у нас будет, так или иначе будет связано с садом, с растениями. У нас будет сад, обязательно теплица для экспериментов, где детям можно будет показывать и рассказывать, что такое рассада, показать все этапы жизни растения. Моя супруга в данный момент учится на педагога, связанного с искусством. Соответственно, сфера деятельности перекрывается, и мы прекрасно дополняем друг друга».
Супруга Виктора Наталья полностью разделяет идею мужа.
«Для меня это не было каким-то удивлением или шоком, потому что я знаю своего мужа. У него всегда есть какие-то идеи. ОК. Хорошо. Идея возникла у Виктора. В принципе я сейчас больше иду как поддержка».
Идею Виктора и Натальи родственники сначала не приняли с воодушевлением. Были сомнения относительно того, что они решили делать.
«Еще у нас замечательные родственники, которые изначально не особо поддерживали нашу идею: «Зачем вам это надо? Проще жить в квартире». Сейчас они, кажется, тоже заразились. Мой папа привез гравий. Виктора мама постоянно складывает дрова. Мы напилим, привезем — а она просто складывает. Ей это приносит удовольствие».
Работы на хуторе очень много. В доме долгое время никто не жил. Вся территория заросла кустарником и травой. Однако в этом были и свои плюсы. Расчищая территорию, Виктор Галлер собирал интересные, на его взгляд, природные материалы, которые затем можно использовать в образовательных целях.
«К примеру, вот у нас гнездо. Всё в коробочках таких. Вот так выглядят корни сливы, выкопанные из земли. Вот, к примеру, можно посмотреть, как яблоня выглядит со мхом. Яблоня с таким мхом. Это тоже всё — не просто так. Это разобран старый сарай. Оно подсохнет, и всё. Из этого можно будет выпилить дощечки и сделать, как деревянную плитку. Она старая, зеленовато-серая. Чуть-чуть шлифанул, и красота».
Работа Наталью не пугает. Она придерживается принципа — надо просто делать, а не ждать.
«Может быть, у нас фантазия слишком летает. Мы наперед думаем, что хотели бы видеть, и больше всего в восторге от того места, что у нас вокруг, что за домом – от кустов, которые растут сами по себе. Их очень здорово формировать. Находить в одном месте вишню, а в другом растет слива».
Пока все работы реализуются за счет собственных средств, но в будущем супруги рассчитывают привлечь финансирование из фондов, продолжает Виктор.
«Хотелось в какой-то мере сделать для себя вызов. Нам хотелось быть в деревне. Мы потихоньку двигаемся к этому, это вполне осознанный шаг. Идея появилась не вчера, поэтому я думаю, у нас есть все перспективы продолжить заниматься этим делом и успешно строить свою карьеру и семейную жизнь вот таким образом».
Рабочее название проекта «Галлерхоф». Это производное от фамилии супругов Галлер и немецкого слова hoff, что означает «двор». Когда проект заработает, ребята ответить затрудняются, так как не любят давать обещаний. Однако если посмотреть, с каким энтузиазмом Виктор и Наталья работает на хуторе и как заражают своей идеей окружающих — вероятнее всего, это случится очень скоро.
«В основе нашего проекта лежит работа с детьми и молодежью, когда они, например, приезжают группами, и мы им рассказываем, как ухаживать за растениями, какими бывают растения. Мы даем им возможность попробовать себя в роли садовника. Например, посадить какой-то куст или дерево. Потом, через год или два, или даже будучи выпускником школы, приехать в гости и посмотреть на это растение. Конечно, мы берем на себя большую ответственность, что за всем этим ухаживаем, но в этом и состоит наша образовательная роль. Мы показываем, как это делать, и берем на себя такую ответственность, такую роль — познакомить их с природой».
Вся работа с детьми будет направлена на знакомство с растениями. Супруги решили, что животными заниматься не будут, объясняет Виктор, у которого первое образование связано с ландшафтным дизайном.
«Всё, что у нас будет, так или иначе будет связано с садом, с растениями. У нас будет сад, обязательно теплица для экспериментов, где детям можно будет показывать и рассказывать, что такое рассада, показать все этапы жизни растения. Моя супруга в данный момент учится на педагога, связанного с искусством. Соответственно, сфера деятельности перекрывается, и мы прекрасно дополняем друг друга».
Супруга Виктора Наталья полностью разделяет идею мужа.
«Для меня это не было каким-то удивлением или шоком, потому что я знаю своего мужа. У него всегда есть какие-то идеи. ОК. Хорошо. Идея возникла у Виктора. В принципе я сейчас больше иду как поддержка».
Идею Виктора и Натальи родственники сначала не приняли с воодушевлением. Были сомнения относительно того, что они решили делать.
«Еще у нас замечательные родственники, которые изначально не особо поддерживали нашу идею: «Зачем вам это надо? Проще жить в квартире». Сейчас они, кажется, тоже заразились. Мой папа привез гравий. Виктора мама постоянно складывает дрова. Мы напилим, привезем — а она просто складывает. Ей это приносит удовольствие».
Работы на хуторе очень много. В доме долгое время никто не жил. Вся территория заросла кустарником и травой. Однако в этом были и свои плюсы. Расчищая территорию, Виктор Галлер собирал интересные, на его взгляд, природные материалы, которые затем можно использовать в образовательных целях.
«К примеру, вот у нас гнездо. Всё в коробочках таких. Вот так выглядят корни сливы, выкопанные из земли. Вот, к примеру, можно посмотреть, как яблоня выглядит со мхом. Яблоня с таким мхом. Это тоже всё — не просто так. Это разобран старый сарай. Оно подсохнет, и всё. Из этого можно будет выпилить дощечки и сделать, как деревянную плитку. Она старая, зеленовато-серая. Чуть-чуть шлифанул, и красота».
Работа Наталью не пугает. Она придерживается принципа — надо просто делать, а не ждать.
«Может быть, у нас фантазия слишком летает. Мы наперед думаем, что хотели бы видеть, и больше всего в восторге от того места, что у нас вокруг, что за домом – от кустов, которые растут сами по себе. Их очень здорово формировать. Находить в одном месте вишню, а в другом растет слива».
Пока все работы реализуются за счет собственных средств, но в будущем супруги рассчитывают привлечь финансирование из фондов, продолжает Виктор.
«Хотелось в какой-то мере сделать для себя вызов. Нам хотелось быть в деревне. Мы потихоньку двигаемся к этому, это вполне осознанный шаг. Идея появилась не вчера, поэтому я думаю, у нас есть все перспективы продолжить заниматься этим делом и успешно строить свою карьеру и семейную жизнь вот таким образом».
Рабочее название проекта «Галлерхоф». Это производное от фамилии супругов Галлер и немецкого слова hoff, что означает «двор». Когда проект заработает, ребята ответить затрудняются, так как не любят давать обещаний. Однако если посмотреть, с каким энтузиазмом Виктор и Наталья работает на хуторе и как заражают своей идеей окружающих — вероятнее всего, это случится очень скоро.
Скоро нам в пещерах предложат "просвещаться" и в шкурах ходить...
Полная деградация.
А так отмазка будет, если на чужом хуторе поймают, - мы мол коллекцию для просветительского центра собираем.
Голь, особенно хуторская, на выдумки особо способна.
Цитата
Если б россия была государство,ты бы не сидел в Латвии,которую все время обкладываешь,а уеха в "государство россию".Но не едешь,так как в своей зомбированой головке понимаешь,какая это яма.
Мой коллега колорадочник пару лет назад обругал Латвию и уехал в Калининград.Через полгода вернулся,попросился назад на работу и больше слова плохого не говорит.И ленту колорада снял с зеркала машины
А мы тут таких видали и через себя кидали.
Уничтожение русских школ в Латвии – «это страшная трагедия для самих латышей, когда они проявляют в своих действиях нацизм, прибегая к геноциду русских», считает гражданская активистка Ивета Ридере. Пребывание в подчинении у Запада угрожает существованию латышского народа, заявила она в интервью BaltNews.lv.
Ивета Ридере открыто выступает за объединение усилий латышей и русских в борьбе за общие интересы против диктата коррумпированной верхушки. В 2011 году она организовала протесты против повышения тарифов Latvenergo, лоббируемых «Единством» во главе с Солвитой Аболтиней и Артисом Кампарсом. Тогда ей удалось на время сплотить латышей и русских. Но именно этого и боятся больше всего власти предержащие. Ивету Ридере подвергли травле, однако она не сломалась.
- Как вы охарактеризуете происходящее сейчас с русскими школами?
— Кажется, нынешнее правительство сильно играет под своих хозяев. Это похоже на агонию. Очень всё странно происходит. В один момент принимаются решения, которые почти половину населения делают никем, буквально вычёркивают из общества как полноценных людей. И ведь взялись за самое больное — за наших детей.
Что это за высокие игры такие? Но ведь они самостоятельно не думают. Мы маленькие и прыгаем под Западом — Евросоюзом и Америкой. Это же всем ясно. И либо это местные игры с оглядкой на «великую шахматную доску», либо исполнение прямых указов извне.
С другой стороны, возможно латышские националисты, хотя это уже не национализм, а нацизм в чистом виде, придумали, на чём им сыграть перед выборами. Может быть, они хотят возбудить свой электорат. Довольно многие, особенно из числа молодёжи, смотрят на жизнь так, как им это внушают. Они уже не различают добро и зло. Залпом решили закрыть русские школы, полностью перейти на латышский язык. И без вариантов.
«С благословения России»
- Почему вы как латышка не одобряете перехода на латышский язык преподавания в русских школах?
— Это очень плохо. Начнём с того, что Латвия всегда была многонациональной страной. Латыши сложились как народ при Российской империи. Надо просто посмотреть на историю создания новых народов. Латышский народ создавался и с очень большой любовью, надо сказать, именно Российской империей. Прежним хозяевам этих земель — немцам, шведам, полякам, никому из них такой народ — латыши — вообще не был нужен.
Только после того, как Пётр I выкупил у шведов Лифляндию (нынешняя Видземе), а Екатерина II присоединила в результате первого раздела Речи Посполитой польскую Инфлянтию (нынешняя Латгалия) и выкупила у герцога Петра Бирона Курляндию (нынешние Курземе и Земгале) в ходе третьего раздела Речи Посполитой, начал формироваться латышский народ. А до того латышей как таковых и не было.
От легендарных ливов вообще ничего не осталось. Их ассимилировали, но их язык оставил следы в латышском языке. Если до провозглашения независимости в 1918 году населяющие нашу землю народы не подвергались истреблению, то при Ульманисе уже ставилась задача очистить Латвию от инородцев и обеспечить господство исключительно латышской нации и культуры.
- Когда вы говорите «истреблять», то, наверное, подразумеваете не физическое уничтожение, а облатышивание?
— Облатышивание — да. Но, на мой взгляд, такая политика подпадает под понятие геноцид. Геноцид — это когда создаются такие условия, чтобы человек не мог развиваться в лоне своей национальной культуры, чтобы он не чувствовал принадлежности к своему народу. Это тоже геноцид.
- Как бы то ни было, латышский народ сформировался.
— Но не сам, а с благословения России и с помощью немецких языковедов и краеведов. Если бы Российской империи это не было бы нужно, то латышей и не было бы, как их не было прежде. Первый всплеск самосознания латышей — это так называемое движение младолатышей, которое поощрялось российскими властями. Возьмите Кришьяниса Баронса, который создал своё собрание дайн — знаменитый «Шкаф дайн» (Dainu skapis) — в России, вдали от Латвии.
«Подлая затея»— Маленький народ может возникнуть и существовать только тогда, когда это допускают большие народы. Политика последних 26 лет — это трагедия. Мы наблюдаем реализацию проекта, которому положил начало Ульманис: облатышивание всех, ради создания некоего мистического латышского народа. Латышский народ будут создавать из русских детей. Почему это делается в таком темпе, не знаю. Не дай Бог! Это самим латышам страшно будет.
- Почему?
— Латыши сами должны сохранять свой язык, культуру, ценности. И тем быть интересными другим. Но при этом не искореняя другие культуры, присутствующие здесь. Что у нас сейчас есть, кроме Праздника песни? Разве у нас есть литература?
- В магазинах, на книжных выставках просто навалом всякой литературы. Я бы сказал гигантское количество для такого маленького книжного рынка.
— Количество никогда не означает качество. Я знаю всех писателей, которые сформировались и писали в то время, когда латыши жили в составе России. Например, Рудольф Блауманис. Я читаю с шести лет. В детстве я могла цитировать Блауманиса наизусть. У него такая жизненная проза. Он прекрасно показывает и положительные, и отрицательные стороны латышского народа. Таких писателей сейчас я не вижу. Кругом одна шокирующая пошлость.
- Вижу, вам присущ мизантропический взгляд на людей вообще и своих соплеменников в частности. Но, пусть даже и за счёт русских латыши борются за выживание в глобальном мире. Что плохого в том, что латышский народ прирастёт русскоязычными людьми?
— Это же ассимиляция! Что вы?! Да и мы в итоге утратим часть своей культуры, мы так как тесно взаимосвязаны, встроены один в другого. Надеюсь, русские смогут противостоять этим планам. Русских ассимилировать очень трудно.
- А, по-моему, легко. Например, русские эмигранты на Западе уже в третьем поколении, как правило, совершенно утрачивают знание русского языка.
— Есть, конечно такое. Но это происходит на Западе, где русские сами выбрали себе такую судьбу. Всё же там, где присутствует русский дух, осознание культурной общности, русского человека не ассимилировать.
- Это только слова.
— Принудительная ассимиляция коренного народа — это подлая затея. Это геноцид одного народа другим народом. Хотя латыши имеют своё государство, полноценной нацией они не смогли стать, так как своей страной сами никогда по-настоящему не управляли. Но нельзя за счёт горя другого народа строить своё благополучие. Зачем это нужно, чтобы дети, чувствующие себя русскими, учились и говорили по-латышски? Чтобы их потом называли латышами? Зачем это нормальному человеку? Я не понимаю.
«Русских надо любить»- Вышло так, что в ХХ веке латыши (или кто-то от их имени) выбрали одну дорогу — на Запад, стать частью Европы, а русские пошли по пути создания советского государства и общества социальной справедливости. Может, с точки зрения руководства страны невозможно сосуществование на территории Латвии этих двух противоположных взглядов и разнонаправленных векторов развития. Кто-то должен взять верх, и с точки зрения латышей, пусть уж это будет латышское большинство, чем русское меньшинство. Латыши боятся повторения 1940 года.
— Латыши не только сформировались, но и развивались в составе Российской империи. Как только они отделялись, начиналась их деградация, начиналось уничтожение других культур. Немецкую культуру стали третировать. Латгальцев латыши ненавидят. Смеются, издеваются над латгальским языком, а это язык, чуть ли не единственный сохранившийся местный язык в Латвии. Но латыши не признают язык коренных жителей Латвии.
И русский человек тоже коренной житель Латвии. Ассимилировать можно разными способами. Веками можно ассимилировать. Понемножку делать из русского латыша. Есть немало доказательств того, что русские здесь были всегда. В какой-то мере нынешние латыши произошли из русского человека. А сколько в латышском языке древнерусских слов? Например, лозунг первого митинга в защиту русских школ 23 октября «Es esmu Latvija!» («Аз есмь Латвия!») — ведь это древнерусский язык, от которого наш латышский язык откололся.
- Но разве пресловутое единство, во имя чего ликвидируют русские школы, не делает латвийское общество более сплочённым, прочным в условиях…
— Ни в коем случае. Общество только тогда будет сплоченно, когда развиваются и уважаются культура и язык каждого. В этом и состоит главная ценность сплочённого общества. Народ Латвии — это все, кто проживает на её территории, каждый со своей изюминкой, латыши это, русские или литовцы. У меня литовские корни. Я вообще здесь «оккупант».
- Ах, вот в чём дело, скажет латышский читатель. Вот почему она «против латышей».
— Я носитель латышского языка. Я не знаю литовского языка. К сожалению, я не могу общаться со своими литовскими родственниками по-литовски. Слава Богу, у нас есть для этого русский язык. Моя бабушка, папина мама, научившая меня читать, с детства мне говорила: «Русских надо любить». Это правильное мировоззрение. Любить надо всех, кроме нацистов.
- Любить надо всех. Но русских то за что любить? Они ведь, как теперь утверждают, 50 лет оккупировали Латвию.
— Во-первых, оккупации не было. То, что произошло, это не оккупация. Договор 1939 года с СССР Латвия нарушила, тайно собирая союзников для противостояния Советскому Союзу. И Россия правомерно потребовала создания такого правительства, которое сможет соблюсти этот договор. Так Россия вернула Латвию в свой состав.
Во-вторых, латыши очень боятся высказывать своё мнение, но все говорят, что ничего не было лучше, чем жить в Советском Союзе. Для латышей это самое счастливое время. Как поднимали в эти годы латышский язык. И не только язык. Самого латыша сделали каким-то сверхчеловеком. Я это помню, это моё время. Я часто ездила в командировки, и даже когда приезжала в Москву, на нас смотрели как на приезжих из-за границы. Знакомые спрашивали, не надо ли визу получать, чтобы в Латвию съездить? Они считали нас чем-то высшим.
- Вот и досчитались.
— И досчитались, к сожалени
Цитата
Если б россия была государство,ты бы не сидел в Латвии,которую все время обкладываешь,а уеха в "государство россию".Но не едешь,так как в своей зомбированой головке понимаешь,какая это яма.
Мой коллега колорадочник пару лет назад обругал Латвию и уехал в Калининград.Через полгода вернулся,попросился назад на работу и больше слова плохого не говорит.И ленту колорада снял с зеркала машины