Ночь с 31 декабря на 1 января называют волшебной. Именно в это время происходят чудеса, Дед Мороз приносит детям долгожданные подарки, взрослые загадывают под бой курантов желания. Это ночь не только веселого праздника, это еще время радостных встреч, теплых слов и надежд. Надежд на то, что наступающий новый год будет лучше уходящего, что наш любимый город наконец станет вторым в Латвии не только по величине, что в государстве в целом каждый сможет на себе почувствовать, что он нужен своей стране, и она заботится о его благополучии. Согласитесь, каждый (даже самый последний пессимист) в глубине души надеется, что родной город и страна станут процветающими? Мы искренне и от всей души желаем стоящим у власти благоразумия и любви к своему городу и стране. Стране, где живет множество честных, открытых и готовых менять жизнь к лучшему, людей.

А если мыслить не так глобально, то хотелось бы пожелать всем вам простого человеческого счастья: чтобы родные и близкие были здоровы, чтобы любимые были рядом, чтобы дома царили тепло и уют, а все задуманное получалось. Пусть волшебство новогодней ночи останется с вами как можно дольше!

С Новым 2018 годом!



Искренне ваша

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