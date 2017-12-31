Дорогие даугавпилчане и жители Латгалии!





От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!

В этот чудесный, всеми любимый праздник хочу пожелать всем мира, благополучия, счастья, здоровья, семейных радостей и гармонии. Пусть Рождественская ночь наполнит Ваши дома теплотой и взаимопониманием, все проблемы и разногласия останутся в уходящем году, а новый пройдет под знаком новых высот и возможностей.



Искренне надеюсь, что в 2018-м добрососедские отношения между нашими странами ждет дальнейшее развитие, и сотрудничество будет укрепляться.

Генеральный консул России Андрей Владимиров