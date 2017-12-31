УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА! ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ!
От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и себя лично примите самые тёплые и сердечные поздравления с наступающим Новым 2018 Годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество Христово – чудесные, сказочные и яркие праздники, когда взрослые и дети ждут и верят в чудеса!
Новый год, время, когда можно оглянуться назад и убедиться, что уходящий год был полон значимых событий и достижений!
Мы благодарны вам и вместе можем гордиться тем, что сделано для развития белорусско-латвийских отношений во всех областях сотрудничества!
От всей души желаем вам, чтобы грядущий год стал ярким, весёлым и запоминающимся!
Пусть оправдаются все ваши надежды и сбудутся самые заветные мечты.
Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди!
Мира, здоровья, уюта и благополучия!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Новый год и Рождество Христово – чудесные, сказочные и яркие праздники, когда взрослые и дети ждут и верят в чудеса!
Новый год, время, когда можно оглянуться назад и убедиться, что уходящий год был полон значимых событий и достижений!
Мы благодарны вам и вместе можем гордиться тем, что сделано для развития белорусско-латвийских отношений во всех областях сотрудничества!
От всей души желаем вам, чтобы грядущий год стал ярким, весёлым и запоминающимся!
Пусть оправдаются все ваши надежды и сбудутся самые заветные мечты.
Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди!
Мира, здоровья, уюта и благополучия!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С уважением,
Генеральный консул
Республиики Беларусь в Даугавпилсе В.Климов
Генеральный консул
Республиики Беларусь в Даугавпилсе В.Климов
анонсировали, анонсировали.... да не вынанонсировали (7)
Прослойка средненьких, оказывается, растет (8)